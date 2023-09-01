Raperin-Süleymaniye sınırı havadan bombalandı

ERBİL (K24)

K24 muhabiri dün gece geç saatlerde Raperin idaresinin Pişder ilçesine bağlı Eswa beldesi ile Süleymaniye’nin Şarbajer ilçesine bağlı Gılala köyü sınırının havadan bombalandığını bildirdi.

Her iki ilçenin merkezinde uçak seslerinin duyulduğunu belirten muhabirimiz, uçakların Ranya’da alçaktan uçuş yaptığını aktardı.

Uçakların birkaç otomobili hedef aldığı öğrenildi.

Bombardımanda can kaybı ve maddi zarar olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

27 Ağustos’ta Türkiye’ye ait insansız silahlı hava araçlarının (SİHA) bir PKK’liler taşıyan otomobili hedef alması sonucu 3 PKK’li hayatını kaybetmişti.