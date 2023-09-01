Politika

Türkiye Dışişleri’nden Deyr Ez-Zor’daki çatışmalara ilişkin açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Deyr Ez-Zor kırsalında Arap aşiretleri ile Demokratik Suriye Güçleri arasında yaşanan çatışmaları yakından takip ettiklerini bildirdi.
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türkiye Deyr ez-Zor DSG

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Deyr Ez-Zor kırsalında Arap aşiretleri ile Demokratik Suriye Güçleri arasında yaşanan çatışmaları yakından kaygıyla takip ettiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Deyr Ez-Zor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye’deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaları yakından ve kaygıyla takip ediyoruz. Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye’nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür. Bu amaç ve niyetini DEAŞ’la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz.”

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