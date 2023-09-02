Kültür-Sanat

Bit pazarından 4 dolara satın aldı, gerçek değeri 250 bin dolar çıktı

İngiltere'de 6 yıl önce bir bit pazarından 4 dolara alınan tablo 250 bin dolar değerinde çıktı.
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dünya Bewell Convers Wyeth Ramona ingiltere tablo

HABER MERKEZİ

İngiltere'de evinde temizlik yapan bir kadın, 6 yıl önce bit pazarından aldığı tabloyu fark etti. Senelerdir atıl bir şekilde duran tablonun değerini merak eden kadın, bir sanat konservatörüne götürdü.

Bit pazarından 4 dolara alınan tablo, Amerikalı ressam Bewell Convers Wyeth'in çıktı.

Bonhams Skinner müzayede evinin listesine göre, 1939'da Helen Hunt Jackson'ın, "Ramona" romanı için oluşturulan dört eserden biri olan resimin, tahmini olarak 150 bin ila 250 bin dolar değerinde olduğu saptandı.

Eser 19 Eylül tarihinde açık arttırmada satışa sunulacak.

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