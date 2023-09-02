Politika

Kerkük-Erbil yolunun kapatılmasını protesto eden Kürtlere ateş açıldı

Kerkük-Erbil yolunun kapatılmasını protesto eden Kerküklü Kürtlere Iraklı güçler tarafından ateş açıldı.
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kürdistan Kerkük Erbil Haşdi Şabi

KERKÜK (K24)

Kerküklü Kürtler, Kerkük ile Erbil arasındaki yolun Haşdi Şabi tarafından kapatılmasını protesto ediyor.

Kerkük’ün Şoraw ve Rahima mahallelerinde yaşayan Kürtler, Erbil-Kerkük karayolunun açılmasını talep ederek protesto gösterisi yaptı.

Gösterilere devam edeceklerini ve Haşdi Şabi milisleri yolu açana kadar yoldan ayrılmayacaklarını söyleyen göstericiler, siyasi partilere durumu acilen çözüme kavuşturmaları çağrısında bulundu.

Söz konusu yol Haşdi Şabi güçleri tarafından 5 gündür kapalı tutuluyor.

Kürdistan Demokrat Partisi’nin Kerkük’teki ofislerini geri alacağının netleşmesinin ardından Haşdi Şabi tarafından bu adım atılmıştı.

GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇILDI

Öte yandan Kerküklü göstericilere Irak güçleri tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Göstericilerin ellerinde Kürdistan bayrağı taşıdığı görülürken, protestonun yapıldığı yolda bir aracın yandığı bildirildi.

 

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