Politika

Kerkük’te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kerkük’te Kürtlerin protesto gösterisi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve tüm ana yollar kapatıldı.
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kürdistan Kerkük Erbil Protesto

KERKÜK (K24)

Kerkük’te Kürtlerin protesto gösterisi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve tüm ana yollar kapatıldı.

Kerkük-Erbil karayolunun 5 gündür kapalı tutulmasını protesto eden Kürtlere Irak güçleri tarafından ateş açıldı.

Söz konusu yol Haşdi Şabi’nin desteğiyle yol üstünde çadır kuran bir grup Arap ve Türkmen tarafından kapalı tutuluyor.

Göstericiler ellerinde Kürdistan bayraklarını taşırken, KDP’nin Kerkük merkez ofisi önünde toplanan Arap ve Türkmen grubun Kürtler aleyhine söylemlerini de protesto etti.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, YARALILAR VAR

Öte yandan Kerküklü göstericilere Irak güçleri tarafından ateş açıldığı belirtildi.

K24 muhabiri, Iraklı güçlerin ateş açması sonucu 1 Kürt’ün yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Göstericilerin ellerinde Kürdistan bayrağı taşıdığı görülürken, protestonun yapıldığı yolda bir aracın yandığı bildirildi.

 

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