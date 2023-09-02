Başkan Barzani ve Irak Başbakanı Sudani, Kerkük’teki durumu görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Kerkük’teki durumu görüştü.

Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mesut Barzani ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin yaptıkları telefon görüşmesinde, Kerkük'te güvenlik ve istikrarın bozulmasını önlemek için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Görüşmede her iki taraf da toplumsal barışın devamı ve Kerküklü vatandaşların hayatlarının normalleşmesi için yasanın uygulanması gerektiğini vurguladı.

Sudani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.