Politika

Almanya Başbakanı Scholz koşarken düşerek yaralandı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un koşu yaparken düşerek yaralandığı bildirildi.
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avrupa Olaf Scholz

HABER MERKEZİ

Alman Haber Ajansı dpa’nın hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Scholz koşu yaparken düştü ve yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana geldi.

Scholz’un Hessen eyaletinde bugün katılmayı planladığı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eyalet meclisi seçim kampanyası için düzenlenecek etkinliklere gitmeyeceği, hafta içinde katılacağı etkinliklerin bundan etkilenmeyeceği aktarıldı.

4 Eylül'de başbakanlık ofisinde çalışacak olan Scholz, 5 Eylül'de Münih Uluslararası Otomobil Fuarı’na (IAA) katılacak.

Scholz, Hindistan’da 8 Eylül’deki G20 Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce 6 Eylül'de bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis'te konuşma yapacak.

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