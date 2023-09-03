ABD’li yetkililer Deyr ez-Zor’da DSG ve aşiret liderleriyle görüştü: Mutabakat sağlandı

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ABD'nin Şam Büyükelçiliği’nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Ethan A. Goldrich ile DAİŞ'e karşı Uluslararası Koalisyon Komutanı General Joel B. Vowell’ın Deyr ez-Zor’da Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve aşiret liderleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda tarafların Deyr ez-Zor halkının sorunlarının çözülmesi, çatışmaların bir an önce durdurulması ve sivillerin korunmasının önemi gibi konularda mutabakata varıldığı kaydedildi.

Açıklamada Goldrich ve General Vowell'ın DAİŞ'e karşı mücadelede DSG ile işbirliğine vurgu yaptığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, son dönemlerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle bölgede yaşanan istikrarsızlığın "trajik ve gereksiz can kayıplarına" yol açtığı ifade edildi.

Uluslararası Koalisyon dün (2 Eylül) yaptığı açıklamada, tarafların çatışmalara derhal son vermesi gerektiğini belirtmişti.

Uluslararası Koalisyon ayrıca, DAİŞ'le mücadelede ortak hedefe odaklanmak için tüm güçlere çatışmaları durdurmaya ve barışçıl bir çözüme ulaşılması için çağrıda bulunmuştu.

27 Ağustos’tan bu yana Demokratik Suriye Güçleri (DSG), tarafından Deyr ez-Zor Askeri Konseyi’nin komutanı “Ebu Xewla” ismiyle tanınan Ahmed El Xebil’in tutuklanması sonucu iki taraf arasında çatışma ve gerginlik yaşanıyor.