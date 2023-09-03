Başbakan Mesrur Barzani: ‘Federal Mahkeme’nin kararı saçmalık

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Federal Mahkeme’nin Kerkük’teki KDP merkez binasının partiye devredilmesini iptal eden kararına tepki gösterdi.

Başbakan paylaşımında “Bugünkü Federal Mahkeme’ kararı saçmalık” dedi.

Irak Federal Mahkemesi bugün Kerkük’teki ordu karargahının boşaltılıp Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) verilmesi kararını durdurdu.

Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük Arap Milletvekili Vasfi Asi'nin ordu karargahının KDP'ye verilmemesi için Federal Mahkeme'de açtığı dava görüşülerek karara bağlandı.

Açıklamada "Başbakan'ın (Muhammed Şiya Sudani) Kerkük'teki Ortak Operasyonlar Gücü karargahının boşaltılması yönündeki kararını durdurma kararı alındı. Mahkemenin bu kararı, tüm yetkililer için kesin ve bağlayıcıdır" denildi.

Kerkük'te göstericilere açılan ateş sonucu 4 Kürt sivil şehit olurken, 15 sivil de yaralanmıştı. Mahkeme kararının olayların yaşanması ardından gelmesi dikkat çekti.