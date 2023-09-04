ABD Suriye muhalefetiyle Deyr ez-Zor ve Suveyda'yı görüştü

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ABD'nin Şam Büyükelçiliği’nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Ethan A. Goldrich’in İstanbul’da Suriye muhalefeti temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede Deyr ez-Zor ve Dera’daki durumıun yanı sıra Suveyda'daki protestolar ele alındı.

Açıklamada Goldrich’in ABD’nin Suriye’de siyasi, adil ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 no’lu kararına uygun bir çözüm konusunda Suriye muhalefetinin rolüne desteğini dile getirdiği belirtildi.

Ethan A. Goldrich ile DAİŞ'e karşı Uluslararası Koalisyon Komutanı General Joel B. Vowell dün Deyr ez-Zor’da Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve aşiret liderleriyle bir araya gelmişti.

Toplantıda tarafların Deyr ez-Zor halkının sorunlarının çözülmesi, çatışmaların bir an önce durdurulması ve sivillerin korunmasının önemi gibi konularda mutabakata varıldığı kaydedilmişti.

Goldrich ve General Vowell'ın DAİŞ'e karşı mücadelede DSG ile işbirliğine vurgu yaptığı belirtilmişti..

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde Şam yönetimi aleyhine iki hafta önce başlayan protesto gösterilerine katılım her geçen gün giderek artıyor.

Fransız Haber Ajansı (AFP) yerel kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, cuma günkü gösterilere şu ana kadarki en geniş katılımın gerçekleştiğini ve sokağa inen protestocuların sayısının 2 bini bulduğunu aktarmıştı.