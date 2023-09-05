Fotoğraflarla Duhok’ta Irak hükümeti karşıtı protesto

DUHOK (K24)

Vatandaşlar Irak hükümetinden anayasaya ve bütçe yasasına uymasını, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle imzaladığı anlaşmalara bağlı kalmasını istiyor.

K24’e konuşan Duhok’ta düzenlenecek gösterinin örgütleyicilerinden Mela Enes Doski, bu protestoyla Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi partileri ile uluslararası topluma mesaj vererek Irak hükümetine, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik siyasetini değiştirmesi için baskı kurulmasının amaçlandığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Peşewa Hewramani dün yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin, Kürdistan Bölgesi memurları için göndermesi gereken 940 milyar dinardan sadece 500 milyar dinar gönderme kararı aldığını belirtti.