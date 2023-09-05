Politika

Fotoğraflarla Duhok’ta Irak hükümeti karşıtı protesto

Duhok’ta binlerce vatandaş Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesi’ne karşı aldığı kararları protesto ediyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Duhok Protesto

DUHOK (K24)

Vatandaşlar Irak hükümetinden anayasaya ve bütçe yasasına uymasını, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle imzaladığı anlaşmalara bağlı kalmasını istiyor.

K24’e konuşan Duhok’ta düzenlenecek gösterinin örgütleyicilerinden Mela Enes Doski, bu protestoyla Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi partileri ile uluslararası topluma mesaj vererek Irak hükümetine, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik siyasetini değiştirmesi için baskı kurulmasının amaçlandığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Peşewa Hewramani dün yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin, Kürdistan Bölgesi memurları için göndermesi gereken 940 milyar dinardan sadece 500 milyar dinar gönderme kararı aldığını belirtti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv