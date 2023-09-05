Politika

ABD’den Kerkük açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kerkük'te son dönemde yaşanan huzursuzluğu yakından takip ettiğini belirterek, 140. Maddenin yeniden devreye konulması ve sorunların çözümü için diyalog çağrısında bulundu.
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ABD Vedant Patel Kerkük

WASHINGTON (K24)

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kerkük'te son dönemde yaşanan huzursuzluğu yakından takip ettiğini belirterek, 140. Maddenin yeniden devreye konulması ve sorunların çözümü için diyalog çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği basın toplantısında Kerkük’te duruma değinerek, “Kerkük'te son dönemde yaşanan şiddeti kınıyor ve Kerkük'teki gösteride hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz” dedi.

Patel ayrıca taraflara, sorunlarını diyalog yoluyla çözmeleri ve Kerkük sorunlarının temelden çözümü için Irak Anayasası'nın 140. Maddesinin yeniden canlandırılması çağrısında bulundu.

ABD’li yetkili, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerden haberdar olduklarını ve elçileri aracılığıyla yakından takip ettiklerini söyledi.

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