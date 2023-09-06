Genel

Hindistan’ın adı değişiyor mu?

Hafta sonu G20 ülkelerinin liderlerini ağırlamaya hazırlanan Hindistan’ın adını değiştirebileceği iddia edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: AP
Foto: AP
dünya Hindistan Bharat G20 Liderler Zirvesi

HABER MERKEZİ

Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu adına G20 akşam yemeğine katılacak devlet başkanları ve bakanlara gönderilen davetiyenin üzerinde yer alan “Bharat Cumhurbaşkanı” ifadesi, ülkenin adında değişikliğe gitmeye hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

Bazı milletvekilleri de Hindistan isminin ülkenin kolonyal geçmişini hatırlattığı gerekçesiyle olası değişikliğe destek verdi. Bazı kaynaklar yeniden adlandırma teklifinin hükümet tarafından parlamentoda 18-22 Eylül ​​arasında yapılması planlanan oturumda gündeme getirilebileceğini kaydetti.

ANAYASADA İKİ İSİM DE VAR

18’inci yüzyıldan 20’nci yüzyıla kadar süren İngiliz sömürge yönetimi sırasında India (Hindistan) diye anılan ülkenin Sanskritçe resmi adı da olan Bharat kelimesi, Hint mitolojisinden geliyor. Anayasada her iki isim de geçiyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv