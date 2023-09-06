Hindistan’ın adı değişiyor mu?

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Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu adına G20 akşam yemeğine katılacak devlet başkanları ve bakanlara gönderilen davetiyenin üzerinde yer alan “Bharat Cumhurbaşkanı” ifadesi, ülkenin adında değişikliğe gitmeye hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

Bazı milletvekilleri de Hindistan isminin ülkenin kolonyal geçmişini hatırlattığı gerekçesiyle olası değişikliğe destek verdi. Bazı kaynaklar yeniden adlandırma teklifinin hükümet tarafından parlamentoda 18-22 Eylül ​​arasında yapılması planlanan oturumda gündeme getirilebileceğini kaydetti.

ANAYASADA İKİ İSİM DE VAR

18’inci yüzyıldan 20’nci yüzyıla kadar süren İngiliz sömürge yönetimi sırasında India (Hindistan) diye anılan ülkenin Sanskritçe resmi adı da olan Bharat kelimesi, Hint mitolojisinden geliyor. Anayasada her iki isim de geçiyor.