Almanya Başbakanı’ndan 'seferberlik' çağrısı

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Federal Meclis'te yaptığı konuşmada eyalet yönetimleri, belediyeler ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerine seslenen Scholz, ülkenin modernizasyonu için güç birliğine gidilmesini ve bir "Almanya Paktı" oluşturulmasını istedi.

Ülkeyi "daha hızlı, daha modern ve daha güvenli" hale getirecek bir paktın, planlama süreçlerinin hızlandırılması, ekonomik büyümenin güçlendirilmesi, kamu yönetiminin dijitalleşmesi ve düzensiz göçün sınırlandırılması gibi alanlarda önlemler içermesi gerektiğini belirten Scholz, ülkenin mevcut durumuyla ilgili olarak, "Bu böyle devam edemez. Vatandaşlar bu durgunluktan usanmış durumda. Ben de!" dedi.

MUHALEFETE ÇAĞRI

"Bürokrasi, risklere karşı çekingenlik ve yılgınlık nedeniyle yıllar ve on yıllardır oluşmuş küflenmenin" sadece hep birlikte giderilebileceğini belirten Scholz, ana muhalefet lideri CDU Genel Başkanı Friedrich Merz'e doğrudan seslenerek, "Ulusal çabaya ihtiyacımız var. Gelin güçlerimizi birleştirelim. Ülkede pek çok kişi bu güç birliğine özlem duyuyor. İçinde bulunduğumuz dönemin gereği, durgunluk yerine tempo, oturup beklemek yerine harekete geçmek, kavga yerine iş birliğidir" diye konuştu.

Federal hükümet olarak tüm güçleriyle bu yönde ilerlemek istediklerini belirten Scholz, "Almanya Paktı"nın, vatandaşların en acil değişim beklediği alanlarda devreye girmesi gerektiğini söyledi. Başbakan, bu alanlar arasında enerji temini, yeni ev ve binaların inşası, altyapının modernizasyon ve dijitalleştirilmesi, şirketlerin rekabet gücünün artırılması, kamu yönetiminin hızlı, işler ve dijital hale getirilmesini saydı.

İNŞAAT VE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ SEFERBERLİĞİ

Yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesi, yeni ev inşası, nitelikli iş gücü ve iş gücü açığına karşı mücadelenin koalisyon hükümetinin öncelikli planları arasında bulunduğunu vurgulayan Scholz, yüksek faizler ve inşaat maliyetinin artmasına rağmen yılda 400 bin yeni konut inşa etme hedefine ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Nitelikli iş gücü sıkıntısına da değinen Scholz, daha iyi eğitim ve çocuk bakım hizmetleri gibi ülke içinde alınan tüm önlemlere rağmen yurt dışından iş gücü olmadan sıkıntının giderilemeyeceğini kaydetti. (Kaynak: AFP, DW)