Politika

Polonya onayladı: Orduya 22 milyar euroyu aşan teçhizat sağlanacak

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkenin hava savunma sistemlerini geliştirecek yeni ekipmanlar için değeri toplamda 100 milyar zlotiyi aşan (22,2 milyar euro) çeşitli sözleşmeleri onayladı.
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak
dünya Polonya ordu ekipman

HABER MERKEZİ

Polonya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu sözleşmelerin kısa menzilli uçaksavar füze sistemleri ve yaklaşık 1700 insansız hava aracı (İHA) da dahil olmak üzere çeşitli ekipmanları kapsadığı kaydedildi.

Polonya hükümeti tarafından 2018'de başlatılan "Wisla hava savunma programı" kapsamındaki sözleşmeleri, Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak onayladı.

Blaszczak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Patriot/IBCS sisteminin bataryaları, yeni deniz füze birimleri, Pilica+ üçlü katman hava savunma sisteminin unsurları ve insansız hava araçları... Bunlar imzalanan sözleşmeler sonucunda Polonya ordusuna sağlanacak silahlar. Bugün imzalanan ve değeri 100 milyar zloti olan sözleşmelerin yarısı Polonya silah endüstrisine gidecek. Mümkün olan her durumda siparişlerimizi yerli sanayiye yönlendiriyoruz. Sürekli olarak çok sayıda ve modern bir ordu inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Polonya hükümeti ülkenin ordusunu Avrupa'nın en güçlülerinden biri haline getirmek amacıyla Güney Kore ve ABD ile yüzlerce tank ve çok sayıda roketatar satın almak üzere anlaşmalar imzaladı.

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