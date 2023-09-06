Bakanlar Kurulu’ndan Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi güç ve taraflara toplantı çağrısı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, gerçeklerin ortaya çıkması ve Kürdistan Bölgesi’nin Bağdat’la yapılan anlaşmalara bağlı kaldığının görülmesi için Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi güç ve taraflara geniş kapsamlı bir toplantı düzenleme çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada Irak hükümetini oluşturan taraflara Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının bütçede belirlendiği haliyle gönderilmesi ve hükümet programı ile anlaşmalara bağlı kalmaları çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

Uluslararası topluma da Kürdistan Bölgesi’nde destek olunması talebinde bulunan Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarını korunması ve Kürdistan Bölgesi halkının haklarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.