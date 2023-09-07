Politika

‘Sudani, Kerkük’ü ziyaret edecek’

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin yakında Kerkük'ü ziyaret edeceği bildirildi.
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Irak Muhammed Şiya Sudani Kerkük Koordinasyon Çerçevesi

HABER MERKEZİ

Koordinasyon Çerçevesi liderlerinden Cebbar Avde, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin yakında Kerkük'ü ziyaret edeceğini söyledi.

Avde, “Sudani yakında Kerkük'ü ziyaret edecek ve kentin sorunlarına son verecek ulusal bir yol haritasını açıklayacak” dedi.

Sudani, son günlerde yaşanan şiddetin durdurulması için güvenlik yetkilileri ve Kerkük yönetimiyle temas halinde olduğunu kaydeden Avde, “Bu nedenle yakın zamanda kenti ziyaret etmesi ve siyasi partilerle görüşmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Iraklı siyasetçi, Sudani’nin ziyaretinde Kerkük konusunda bir dizi önemli kararın alınacağını ve kentteki krize son verilmesi için ulusal yol haritasının açıklayacağını bildirdi.

Kerkük-Erbil yolunun, KDP’nin Kerkük’e dönmesine karşı çıkan bir gurup tarafından kapatılmasının ardından 2 Eylül’de Kerküklü Kürtler gösterilere başlamıştı. Gösterilerde 4 Kürt katledilmiş, çok sayıda Kürt yaralanmış ve 40’ı aşkın gösterici gözaltına alınmıştı.

 

 

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