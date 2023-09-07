Politika

Polonya Başbakanı: Ülkenin her karış toprağını savunacağız

Polonya Başbakanı Morawiecki, Polonya'nın Kielce şehrinde yaptığı konuşmada Rusya'yı hedef aldı.
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Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki
avrupa Mateusz Morawiecki Polonya Rusya

HABER MERKEZİ

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, vatandaşların kendini güvende hissetmesi gerektiğini belirterek, "Ülkenin her karış toprağını savunacağız. Bunu dünya tarihindeki en güçlü askeri ittifak olan NATO ile yapacağız" dedi.

Morawiecki, Polonya'nın Kielce şehrinde yaptığı konuşmada Rusya'yı hedef aldı.

Rusya'nın yıkılan imparatorluğunu yeniden inşa etmeyi planladığını öne süren Morawiecki, "Kremlin'in propagandacıları, Rusya'nın Polonya'ya yönelik düşmanca niyetlerini gizlemiyor. Öncelikle ordunun modern silahlanmasına odaklanmalıyız" ifadesini kullandı.

Morawiecki, Polonyalıların kendini güvende hissetmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ülkenin her karış toprağını savunacağız. Bunu dünya tarihindeki en güçlü askeri ittifak olan NATO ile yapacağız. Bunu Polonya ordusunu ve silah sanayisini genişleterek yapacağız. Bunu müttefiklerimizle işbirliği içinde yapacağız" diye konuştu.

Belarus'u işaret ederek Polonya'nın "tamamen öngörülemez" bir ülkeyle sınır komşusu olduğunu belirten Morawiecki, "Coğrafi konumumuzun sonuçlarının ne olduğunu görüyoruz, bu nedenle Polonya ordusu için tüm silahlanma programını güçlendiriyoruz" dedi.

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