Politika

KDP’den Kerkük ve bütçe açıklaması

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yaptığı açıklamada Kerkük’te yaşanan olayların soruşturulması için bağımsız bir komite oluşturulması ve Bdağt hükümetinin bütçe anlaşmasına bağlı kalması gerektiğini vurguladı.
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kürdistan KDP Kerkük bütçe açıklama

ERBİL (K24)

KDP Politbüros tarafından yapılan yazılı açıklamada kerkük’te yaşanan olayların soruşturulması Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümet temsilcilerindne oluşan baımsız bir komitenin oluşturulması gerektiği belirtildi.

Irak Başbakanı’nın Kerkük’te zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi kararının engellendiği belirtilen açıklamada, Kerkük’te Irak Başbakanı’nın kararlarının uygulanması ve sorumluların yargılanması talp edildi.

Bütçe yasa tarası hazırlandığı dönemde Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetlerinin anlaşmaya vardığı hatırlatılan açıklamada, Irak Parlamentosu’nda yasa tasarsının değiştirilerek Kürdistan Bölgesi, halkı ve memurlarına büyük bir haksızlık yapıldığı vurgulandı.

Yönetim ve alınan kararların ortaklık, denge ve uzlaşı esaslarına göre olması gerektiği vurgulanan açıklamada anlaşmalara bağlı kalınması gerektiğinin altı çizildi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki memurların maaşlarının siyasi meselelerle karıştırılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, Kürdistan Bölgesi’ndeki memurların maaşlarının ödenmemesinin kabul edilemez olduğu ve bunun ayrımcılık olduğu kaydedildi.

Açıklamada Kerkük, Ninova ve Diyala’da siyasi partilere merkez binalarının teslim edilmesi çağrısında bulunuldu.

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