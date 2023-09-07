Politika

Başbakan: Bağdat’ın mali haklarımızı göndermemesi vatandaşlarımıza zarar veriyor

Başbakan Mesrur Barzani, “Bağdat’ın mali haklarımızı göndermemesi vatandaşlarımıza zarar veriyor” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Irak hükümeti tepki bütçe

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat’ın Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını bütçede belirlendiği haliyle göndermemesine tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X’de paylaşımda bulunan Başbakan, “Bağdat’ın mali haklarımızı göndermemesi vatandaşlarımıza zarar veriyor” dedi.

Başbakan, “Mali haklarımıızın gönderilmemesi, güveni azaltmanın yanı sıra anayasa ve anlaşmaların da ihlalidir” ifadelerini kullandı.

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