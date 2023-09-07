Başbakan: Bağdat’ın mali haklarımızı göndermemesi vatandaşlarımıza zarar veriyor
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat’ın Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını bütçede belirlendiği haliyle göndermemesine tepki gösterdi.
Sosyal medya platformu X’de paylaşımda bulunan Başbakan, “Bağdat’ın mali haklarımızı göndermemesi vatandaşlarımıza zarar veriyor” dedi.
Başbakan, “Mali haklarımıızın gönderilmemesi, güveni azaltmanın yanı sıra anayasa ve anlaşmaların da ihlalidir” ifadelerini kullandı.
نەناردنی شایستە داراییەکانمان وەک لە بودجەی فیدرالدا هاتووە، لەلایەن بەغداوە، زیان بە هاووڵاتیانمان دەگەیەنێت، متمانە کەم دەکاتەوە و پێشێلکردنی دەستوور و ڕێککەوتنەکانیشە.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 7, 2023