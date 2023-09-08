Mazlum Abdi: Çatışmalarda gözaltına alınanlar affedilecek

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Reuters’a konuşan DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Deyr ez-Zor’daki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mazlum Abdi, Deyr ez-Zor'da DSG ile Arap aşiretleri arasında patlak veren çatışmalarda gözaltına alınanlar için genel af planı hazırladıklarını belirtti.

Aşiret liderleri ile görüştüğünü söyleyen Mazlum Abdi, talepleri karşılama ve bölgenin yönetimindeki “hataları düzeltme” sözü verdi.

DSG'ye bağlı Deyr ez-Zor Askeri Konseyi'nin de yeniden yapılandırılacağını söyleyen Abdi, çatışmalarda gözaltına alınan Şam hükümetine bağlı savaşçıların af kapsamında serbest bırakılmayacağını ifade etti.

Aşiret liderleri ile, eğitimden ekonomiye ve güvenliğe kadar uzun süredir devam eden şikayetlerin ele alınacağı bir toplantıya ev sahipliği yapacaklarını da söyleyen Abdi, DSG'nin eleştirilere açık olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

DSG'ye bağlı Deyr ez-Zor Askeri Konseyi'nin Arap komutanı Ahmed Ebu Xewla (Ahmed El Xebil), DAİŞ’le gizli bağlantıları olduğu şüphesiyle DSGtarafından tutuklanmış, buna tepki gösterdiğini açıklayan Arap aşiretlerinin silahlı mensupları ile DSG arasında şiddetli çatışmalar patlak vermişti.

Çatışmalarda DSG üyesi, Deyr el Zor Askeri Konseyi üyesi, aşiret mensubu ve sivil dahil en az 90 kişi hayatını kaybettiği bildirilmişti.