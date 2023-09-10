İngiltere’den Çin’e casusluk uyarısı: Kabul edilemez

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Çin adına çalışan casuslar olduğu iddia edilen iki kişinin tutuklanmasının ardından İngiltere Başbkanı Rishi Sunak, devam eden bir soruşturma hakkında söyleyebileceklerinin sınırlı olduğunu ancak gazetecilere Başbakan Li'ye "parlamenter demokrasimize herhangi bir müdahalenin kesinlikle kabul edilemez" olduğunu ilettiğini belirtti.

Sunday Times, Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklanan kişilerden birinin İngiliz parlamentosunda çalışan bir araştırmacı olduğunu bildirdi.

Londra Polisi, iki kişinin mart ayında Resmi Sırlar Yasası uyarınca tutuklandığını ve ekim ayı başına kadar polis kefaletiyle serbest bırakıldığını söyledi.

Sunak, G20 zirvesindeki görüşmede anlaşmazlıkların olduğu alanları gündeme getirdiğini ancak toplantının "mantıklı olan noktalarda" harekete geçme stratejisinin değerini gösterdiğini dil getirdi.

Sunak "Yapılması gereken doğru şeyin, sadece kenarda bağırmak yerine, endişeleri özellikle dile getirmek için bu fırsatı değerlendirmek olduğunu düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası Çin'den yapılan açıklamada casusluk iddiasından bahsedilmedi ancak İngiltere'nin Çin ile genişletilmiş pratik işbirliğini memnuniyetle karşıladığı ve Li'nin "iki tarafın farklılıklarını düzgün bir şekilde ele alması gerektiğini" söylediği belirtildi.