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Diyarbakır’da zincirleme kaza: Biri ağır 4 yaralı

Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, biri bebek 4 kişi yaralandı.
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kürdistan Diyarbakır zincirleme kaza

HABER MERKEZ

Diyarbakır'da A.D. yönetimindeki şehirlerarası sefer yapan otobüs, Diyarbakır-Urfa kara yolunun Pirinçlik mevkisinde, F.H. idaresindeki kurtarıcı ve Ö.K.'nin kullandığı kamyon ile çarpıştı.

Kazada, kurtarıcının sürücüsü ile İ.H, M.H. ve bir yaşındaki M.H. yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından, ağır yaralanan İ.H. ile diğer 3 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. (Kaynak: AA)

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