Diyarbakır’da zincirleme kaza: Biri ağır 4 yaralı

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Diyarbakır'da A.D. yönetimindeki şehirlerarası sefer yapan otobüs, Diyarbakır-Urfa kara yolunun Pirinçlik mevkisinde, F.H. idaresindeki kurtarıcı ve Ö.K.'nin kullandığı kamyon ile çarpıştı.

Kazada, kurtarıcının sürücüsü ile İ.H, M.H. ve bir yaşındaki M.H. yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından, ağır yaralanan İ.H. ile diğer 3 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. (Kaynak: AA)