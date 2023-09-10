Politika

Amedi sınırında yoğun bombardıman

Duhok’un Amedi ilçesi sınırındaki Sigeri köyüne askeri helikopterlerce yoğun bir bombardıman düzenlendiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Duhok Amedi bombardıman

DUHOK (K24)

K24 muhabiri, Duhok’un Amedi ilçesi sınırındaki Sigeri köyüne askeri helikopterlerce yoğun bir bombardıman düzenlendiğini bildirdi.

Bombardımanda can kaybı olup olmadığıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

“Pençe-Kilit” operasyonu 18 Nisan 2022 tarihinden bu yana, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam ediyor.

PKK’nin varlığı gerekçesiyle Türkiye’nin zaman zaman Kürdistan Bölgesi sınırlarını bombalaması, can ve mal kayıplarının yanı sıra, tarım ve turizm alanlarının da büyük zarar görmesine neden oluyor.

Amedi Kaymakamı Warşin Mayi, PKK’nin varlığı nedeniyle Amedi sınırındaki 197 köyün boşaltıldığını açıklamıştı.

K24’e konuşan Duhok’un Amediye ilçesinin kaymakamı Warşin Mayi, PKK’nin varlığı nedeniyle Amedi köyleri için hazırlanan projelerden hiç birisinin hayata geçirelemdiğini ve köylere hizmetlerin gitmediğini ifade ederek, köylülerin şehirlere göç etmek zorunda kaldığını belirtmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv