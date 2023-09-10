Amedi sınırında yoğun bombardıman

DUHOK (K24)

K24 muhabiri, Duhok’un Amedi ilçesi sınırındaki Sigeri köyüne askeri helikopterlerce yoğun bir bombardıman düzenlendiğini bildirdi.

Bombardımanda can kaybı olup olmadığıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

“Pençe-Kilit” operasyonu 18 Nisan 2022 tarihinden bu yana, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam ediyor.

PKK’nin varlığı gerekçesiyle Türkiye’nin zaman zaman Kürdistan Bölgesi sınırlarını bombalaması, can ve mal kayıplarının yanı sıra, tarım ve turizm alanlarının da büyük zarar görmesine neden oluyor.

Amedi Kaymakamı Warşin Mayi, PKK’nin varlığı nedeniyle Amedi sınırındaki 197 köyün boşaltıldığını açıklamıştı.

K24’e konuşan Duhok’un Amediye ilçesinin kaymakamı Warşin Mayi, PKK’nin varlığı nedeniyle Amedi köyleri için hazırlanan projelerden hiç birisinin hayata geçirelemdiğini ve köylere hizmetlerin gitmediğini ifade ederek, köylülerin şehirlere göç etmek zorunda kaldığını belirtmişti.