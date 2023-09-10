Spor

Amedspor 3 puanı 2 golle aldı

Amedspor, ilk 2 haftanın kayıpsız ekibi Düzcespor’u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
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kürdistan amedspor Düzcespor TFF 2 Lig Kırmızı Grup

HABER MERKEZİ

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta zirve hesapları yapan Amedspor, 3.haftada Düzcespor’u konuk etti.

Konuk takım, 38.dakikada Sedat Cengiz’in kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişi kaldı. Eksik kalan rakibi karşısında baskıyı artıran Amedspor’un ilk yarının son anlarında bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci 45 dakikada tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklenen Amedspor’un baskısı 80.dakkada Oktay Aydın’ın attığı golle sonuç verdi.

90+2.dakikada sahneye çıkan yeni transferlerden Ahmet Dereli, maçın skorunu ilan eden golü kaydetti :2-0.

3.maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana ulaşan Amedspor 4. hafta maçında deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor’la karşılaşacak.

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