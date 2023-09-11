Siverek'te silahlı kavga: 6 yaralı

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Olay, ilçeye bağlı Büyükkazanlı kırsal mahallesinde yaşandı.

Alınan bilgilere göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı, tartışma bir süre sonra taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Nedim K., Mustafa K., Şeyhmus K., Sinan K., Hamdullah K. ve Sinan S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan 3 şahsı yakalamak ve kavgada kullandıkları silahları ele geçirmek amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı. (Kaynak: İHA)