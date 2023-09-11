Genel

Siverek'te silahlı kavga: 6 yaralı

Urfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Siverek silahlı kavga

HABER MERKEZİ

Olay, ilçeye bağlı Büyükkazanlı kırsal mahallesinde yaşandı.

Alınan bilgilere göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı, tartışma bir süre sonra taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Nedim K., Mustafa K., Şeyhmus K., Sinan K., Hamdullah K. ve Sinan S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan 3 şahsı yakalamak ve kavgada kullandıkları silahları ele geçirmek amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı. (Kaynak: İHA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv