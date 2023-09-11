Başkan Barzani: Eylül Devrimi Kürdistan halkının en büyük siyasi, silahlı ve toplumsal devrimiydi

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Eylül Devrimi’nin 62’nci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Barzani mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Eylül Devrimi Kürdistan halkının, Irak’ta kimliğini korumak, meşru haklarını savunmak ve Irak’ta demokrasiyi tesis etmek için gerçekleştirdiği en büyük siyasi, silahlı ve toplumsal devrimiydi. Büyük Eylül Devrimi, Ölümsüz Barzani öncülüğünde, Kürdistan tüm farklı bölgelerinde, toplumun tüm kesimlerinin, Kürdistan’ın etnik ve dini bileşenleriyle katılım gösterdiği eşsiz bir mücadele örneğiydi.

Eylül Devrimi’nin başlamasının 62’nci yıldönümü dolayısıyla bu devrimde rolü olan ve milleti için bir gurur yaratan tüm devrimcilerin, Peşmergelerin ve Eylül Devrimi kadrolarının mücadele ve emeklerini takdir ediyorum.”