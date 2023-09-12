Spor

Portekiz’den gol yağmuru: 9-0

EURO 2024 elemelerinde Portekiz, sahasında ağırladığı Lüksemburg'u 9-0 mağlup etti.
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Foto: AFP
Foto: AFP
avrupa portekiz Euro 2024

HABER MERKEZİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde 5 maç oynandı.

J Grubu'ndaki karşılaşmada Portekiz, sahasında ağırladığı Lüksemburg'u tarihi bir farkla yendi. Ronaldo'nun kadroda yer almadığı Portekiz, Goncalo Inacio (2), Matias Ramos (2), Diogo Jota (2), Ricardo Horta, Bruno Fernandes ve Joao Felix'in golleriyle rakibini 9-0 mağlup etti.

D Grubu mücadelesinde ise 7'şer puana sahip Ermenistan ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Rakibini Andrej Kramaric'in golüyle 1-0 mağlup eden Hırvatistan, 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Gruptaki diğer maçta Galler, Aaron Ramsey ve David Brooks'un golleriyle Letonya'yı 2-0 yendi. Galler, bu galibiyetle puanını 7'ye çıkardı.

Alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu

Ermenistan - Hırvatistan: 0-1

Letonya - Galler: 0-2

J Grubu

İzlanda - Bosna Hersek: 1-0

Portekiz-Lüksemburg: 9-0

Slovakya - Lihtenştayn: 3-0.

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