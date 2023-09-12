KDP’li Babkeyi: Kürdistan Bölgesi, adı Irak olan ölü bir bedenin canlı bir parçasıdır

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine konuk olan Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Kürdistan Parlamentosu 5. Dönem Milletvekili Rebwar Babkeyi, Bağdat’ın ilk kez Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını göndermemesiyle ilgili, “Bağdat ilk kez bu tavrı takınmıyor. Bağdat’ın bu seferki tavrı, geçmişte Kürdistan Bölgesi’ne karşı yürütülen siyasetin devamıdır” dedi.

Babkeyi, “Şu an seçim sathı mahalindeyiz. Şii güçler yenilgilerini perdelemek ve iç krizlerini Irak’ın dışına aktarmak için gelip Kürdistan Bölgesi’nin yakasına yapışıyorlar” ifadesini kullandı.

Bazı Şii güçlerin, sokağa, “Sorunların kaynağı Kürdistan Bölgesi’dir” mesajı vermeye çalıştığını ifade eden Babkeyi, “Şii güçlerin izlediği siyasetin amacı Kürdistan Bölgesi’ni zayıflatmak ve KDP’yi küçültmektir. Ancak bu siyaset geçmişte başarılı olmadı, şimdi de olamaz” vurgusunda bulundu.

KDP’li Babkeyi devamında şunları söyledi:

“Kürdistan Bölgesi, adı Irak olan ölü bir bedenin canlı bir parçasıdır. Bu yüzden Irak hükümeti, Irak’ın diğer bölümlerine oksijen veren bu parçayı lekelemek istiyor.

Irak hükümeti şimdiye kadar ne anlaşmalara uydu ne de bütçe yasasını uyguladı. Biz ise anayasa ve yasalara göre Irak hükümetine muamelede bulunuyoruz.”