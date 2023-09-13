Politika

Almanya: Güçlerimiz Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde kalmaya devam edecek

Almanya hükümeti, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki askeri güçlerinin görev süresinin uzatıldığını açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Almanya hükümeti, Irak Kürdistan Bölgesi’nde bulunan askeri danışmanın görev süresinin 31 Ekim 2024’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Açıklamada 500 Alman askerinin DAİŞ’in yeniden ortaya çıkmasını engellemek için bölgede olduğu belirtilirken, parlamentonun hükümetin tavsiyesini onaylaması gerektiği ifade edildi.r

Almanya’nın Irak, Kürdistan Bölgesi, Suriye ve Afganistan’da 3 bin 500 askeri bulunuyor.

DAİŞ’le mücadelede Peşmerge’ye önemli yardımlarda bulunan Almanya’nın gönderdiği Milan anti-tank silahı, örgütün intihar saldırılarının önlenmesinde etkili oldu.

Savaşın başlarında çok sayıda Peşmerge’nin Almanya’da eğitilmesini sağlayan Berlin yönetimi, daha sonra Erbil’e askeri danışmanlar göndererek desteğini sürdürdü.

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