Türkiye savaş uçaklarından Çemanke sınırında bombardıman

DUHOK (K24)

K24 muhabiri, Türkiye’ye ait savaş uçaklarının Duhok’un Çemanke beldesi sınırında bombardıman düzenlediğini bildirdi.

Muhabirimiz, savaş uçaklarının Çemanke sınırındaki Kani Maze vadisinin iki kez bombaladığını belirtti.

Bombardımanda can kaybı olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Duhok’a 45 km uzaklıkta olan Çemanke, TSK tarafından daha önce de PKK’nin varlığı gerekçesiyle bombardımana maruz kalmıştı.

PKK’nin varlığı gerekçesiyle Türkiye’nin zaman zaman Kürdistan Bölgesi sınırlarını bombalaması, can ve mal kayıplarının yanı sıra, tarım ve turizm alanlarının da büyük zarar görmesine neden oluyor.