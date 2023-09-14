Politika

Rusya: Dağlık Karabağ geriliminin tekrar artmasından endişe duyuyoruz

Rusya, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesiyle ilgili gerilimin artmasından endişe duyduğunu açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı "Gerilimin azalmamasından, hatta bazı bölgelerde yükselişte olmasından endişe duyuyoruz" dedi.

Rusya'nın Erivan ve Bakü ile temas halinde kalacağını belirten Peskov, Güney Kafkasya'da güvenliğin garantörü olarak kalacaklarını söyledi.

Moskova, yakın dönemde her iki ülkenin politikasından rahatsız olduğunu ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, son olarak Azerbaycan'ın Karabağ ve Ermenistan ile cephe hatlarına asker yığmaya devam ettiği uyarısı yaptı.

Erivan, son haftalarda Azerbaycan'ı, geçişleri kapatarak bölgede şiddetli açlığa neden olmakla suçluyor.

Geçen hafta sonu bölgeye giden yolların engelini kaldırmak için yapılan anlaşma tam anlamıyla yürürlüğe girmedi.

DAĞLIK KARABAĞ BÖLGESİ

Uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan Karabağ'da nüfusun büyük çoğunluğu etnik Ermenilerden oluşuyor.

Bölge, Erivan'ın desteğiyle 1990'ların başında uzun savaşın ardından fiilen Azerbaycan'dan bağımsızlığını kazandı.

Azerbaycan, 2020'deki ikinci savaşta Karabağ ve çevresindeki geniş toprak alanlarını geri alarak bölgeyi Ermenistan'a bağlayan tek bir yola bağımlı bıraktı.

Bu yolun Aralık 2022'den bu yana kapalı olmasından dolayı Dağlık Karabağ'da gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısı yaşandığı bildiriliyor.

Ermenistan devlet haber ajansı Armenpress, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Karabağ'daki insani durumun umutsuz olduğunu söylediğini aktardı. Paşinyan, Karabağ yetkililerinin salı günü Azerbaycan'dan bölgeye girmesine izin verdiği Rus yardım kamyonunun krizi hafifletmediğini ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, kuvvetlerinin iki ülkenin ortak sınırındaki Ermeni birliklerinin ateşine maruz kaldığını açıkladı.. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Bakü'nün iddialarını yalanladı.

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