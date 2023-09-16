Mehma Xelil: Mesrur Barzani’nin Bağdat ziyareti tarihiydi

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine konuk olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Irak Parlamentosu Milletvekili Mehma Xelil, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin bütçe yasasıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirdiğini ve Irak hükümetinin, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını göndermemesi için hiçbir gerekçesinin kalmadığını söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin Bağdat ziyaretini “tarihi” olarak niteleyen Mehma Xelil, ziyaretten sonra Iraklı yetkili ve tarafların, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal ve mali haklarıyla ilgili görüşlerinin değiştiğini ifade etti.

Mehma Xelil, Irak Bakanlar Kurulu’nun yarınki toplantısından, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının gönderilmesiyle ilgili memnun edici bir kararın çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle anlaşma niyetinin olduğunu belirten Xelil, ancak geride kalan süre zarfında bazı siyasi tarafların, buna karşı engel çıkardığını vurguladı.

Mehma Xelil, Bağdat’a ziyarette bulunan Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinde Kürdistani parti ve siyasi tarafların büyük çoğunluğunun yer almasının, Iraklı yetkililerin bakış açısında değişiklik yarattığını ve yapılan görüşmelerin “çok olumlu” geçtiğini söyledi.

14 Eylül’de Başbakan Mesrur Barzani’nin başkanlığında Bağdat’a giden heyette; Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab, Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Omed Sabah ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Amanc Rahim yer aldı.