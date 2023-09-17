Trump’tan Putin’e: Bunu demesine sevindim

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NBC kanalına konuk olan eski ABA Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında söylediklerinden övgüyle söz ettiğini aktardı.

Trump, "Bunları demesine sevindim. Çünkü bu söylediğimin doğru olduğu anlamına geliyor" dedi.

NBC'nin pazar sabahı yayınlayacağı söyleşinin tanıtımında yer alan kesit, birçok kişinin tepkisini çekti. 'Trump karşıtı Cumhuriyetçiler' grubu, X platformu üzerinden kesiti paylaşarak, "Trump'a verilmiş bir oy, ABD'ye karşı verilmiş bir oydur" yazdı.

Trump'ın görevde olduğu süre boyunca, kazandığı 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiaları sıkça gündeme gelmişti.

Putin, Trump'ın "2024'te seçilirsem Rusya-Ukrayna savaşını saatler içinde bitirebilirim" sözlerine destek verdi.

Kısa süre önce Rusya'daki bir ekonomik forumda konuşan Putin, "Sayın Trump, aciliyeti olan bütün konuları günler içinde çözeceğini söylüyor. Buna Ukrayna krizi de dahil. Memnun olmaktan kendimizi alamıyoruz" diye konuştu.

NBC kanalında savaşı "nasıl hızlı şekilde bitireceği" sorulduğunda Trump, "Bunu söylersem, elim zayıflar. Ne yapacağınızı söyleyemezsiniz. Ama Putin'e bazı şeyler söylerdim. Zelenskiy'ye de bazı şeyler söylerdim" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için ortaya attığı fikirlerde Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin resmi duruşundan uzaklaşarak, Ukrayna'nın Rusya'nın bazı taleplerini kabul etmesi gerekeceğini ifade etti.