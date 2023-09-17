ABD başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi’yle birlikte iklim değişikliğiyle mücadele edeceğiz

ERBİL (K24)

Erbil’de düzenlenen siber suçlar ve siber güvenlik konulu forumda konuşan ABD’nin Erbil Başkonsolosu Mark Straw, siber saldırılar ve iklim değişikliği sonuçlarıyla mücadeleyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Straw, “Ortaklarımızla birlikte, güçlü ve siber saldırıları önleyecek bir sistem inşa etmek istiyoruz. Öğrencilerin gelecekte teknolojik sistemi koruyabilmesi için Kürdistan Bölgesi’ndeki birçok üniversitede teknolojik gelişmeyi esas alan bölümler var” dedi.

ABD’nin elektronik bilgi savunma sistemini güçlendirme ve dünyadaki sorumsuz herhangi bir eyleme karşı mücadeleye bağlı olduğunu belirten Straw, “Devletlerin arkasında olduğu bazı siber saldırı kurumları var ve halkın hizmet alma ve altyapı sistemlerine saldırı düzenliyorlar. Bu hem bölgeye hem de uluslararası topluma hem de insanlara zarar veriyor” diye konuştu.

ABD Başkonsolosu Straw, “Bu forumun, iklim değişikliği sorununa daha fazla önem verilmesini ve bazı inisiyatiflerin gelişmesini sağlayacağını düşünüyorum. Bu forumun bir dizi çözüm önerisi sağlamasını umut ediyorum çünkü bu bizim açımızdan çok önemli” ifadelerini kullandı.

ABD ve Kürdistan Bölgesi’nin şimdiden kuraklık, orman yangınları, küresel ısınma ve sıcaklıkların artması gibi iklim değişikliğinin doğurduğu sorunlara mücadele ettiğini belirten Straw, “İşbirliği içinde toplumu iklim değişikliğini sonuçlarından koruyabiliriz” dedi.