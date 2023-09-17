Girkê Legê’de zam tepkisi: Esnaf kepenk kapattı
HABER MERKEZİ
Rojava’nın Girkê Legê kentinde halk, mazot fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek içim greve gitti, dükkanlarını kapattı.
Rojava’nın Girkê Legê kentinde halk, mazota yüzde 250 ile yüzde 400 zam yapıldığının haberinin ardından halk tepkisini greve giderek ve dükkanlarını kapatarak gösterdi.
Greve giren ve kepenk kapatan vatandaşlar zammın resmi makamlarca yapılmadığını belirterek, Özerk Yönetimden söz konusu fiyat artışını iptal etmesini istedi.
Sosyal medyada da zamma tepki gösteren vatandaşlar “Mazot zammına hayır”, “Halkın boğdurulmasına hayır” şeklinde palaşımlarda bulundu.
Özel kart sahibi araçlara satılan mazot 545 Suriye Lirası’ndan 2033 liraya çıkarılırken, kara borsada 1700 liradan 4500 liraya yükseldi.