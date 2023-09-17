Politika

Girkê Legê’de zam tepkisi: Esnaf kepenk kapattı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Rojava Girkê Legê mazot zammı Protesto

HABER MERKEZİ

Rojava’nın Girkê Legê kentinde halk, mazot fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek içim greve gitti, dükkanlarını kapattı.

Rojava’nın Girkê Legê kentinde halk, mazota yüzde 250 ile yüzde 400 zam yapıldığının haberinin ardından halk tepkisini greve giderek ve dükkanlarını kapatarak gösterdi.

Greve giren ve kepenk kapatan vatandaşlar zammın resmi makamlarca yapılmadığını belirterek, Özerk Yönetimden söz konusu fiyat artışını iptal etmesini istedi.

Sosyal medyada da zamma tepki gösteren vatandaşlar “Mazot zammına hayır”, “Halkın boğdurulmasına hayır” şeklinde  palaşımlarda bulundu.

Özel kart sahibi araçlara satılan mazot 545 Suriye Lirası’ndan 2033 liraya çıkarılırken, kara borsada 1700 liradan 4500 liraya yükseldi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv