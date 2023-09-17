Irak hükümeti, Kürdistan Bölgesi’ne aylık 700 milyar dinar gönderilmesini onayladı

ERBİL (K24)

Irak Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin, memur maaşları ödemeleri için 3 ay boyunca Kürdistan Bölgesi'ne 700 milyar dinar borç verilmesi önerisini kabul etti.

Irak Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi memurlarının 9, 10 ve 11’inci ay maaş ödemeleri için her ay 700 milyar dinar gönderilmesini kabul etti.

Kararı bildiren K24 Bağdat muhabiri, Bakanlar Kurulu’nun aylık 600 milyar dinar göndermesinin beklendiğini ancak Kürt bakanların yoğun çabaları sonucu bu meblağın 700 milyar dinara çıkarıldığını aktardı.

Toplamda 2 trilyon 100 milyar dinarı bulan paranın tek seferde Kürdistan Bölgesi’ne gönderilmesinin beklendiğini kaydeden muhabirimiz, önümüzdeki iki gün içinde paranın, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Maliye Bakanlığı’nın banka hesabına yatacağını söyledi.