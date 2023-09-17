Kuzey Kore lideri Kim'in Rusya ziyareti sona erdi

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Ria haber ajansına göre, Kim, Primorskiy bölgesi temasları çerçevesinde Russkiy Adası'ndaki Rusya Uzak Doğu Federal Üniversitesini ziyaret etti.

Burada üniversitenin hedefleri, Russkiy Adası'nın geliştirilmesi konularında bilgi alan Kim, bu üniversitede eğitim gören 43 Kuzey Koreli öğrenciyle bir araya geldi, onlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Kim, daha sonra "Uzak Doğu Sokakları" temalı sergiyi ziyaret ederek, burada Primorskiy bölgesi şirketlerinin geliştirdiği ve örneklerinin "özel operasyon bölgesine" gönderildiği ürünler hakkında bilgi aldı.

Primorskiy Bölgesi Valisi Oleg Kojemyako, sergi gezisi sırasında Kuzey Kore lideri Kim'e bir hücum yeleği ve 6 kontrol sistemli insansız hava aracı hediye etti.

Daha sonra Russkiy Adası'ndaki Primorskiy Akvaryumu'na giden Kim, burada balina, deniz kulağı, liman foku ve mors gibi deniz hayvanlarının gösterilerini izledi ve akvaryumu gezdi.

Rusya temaslarını Primorskiy bölgesinde tamamlayan Kim, özel zırhlı treniyle Rusya'dan ayrıldı.