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Elon Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) yakında tamamen ücretli olabileceğini söyledi.
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dünya Elon Musk X ücret

HABER MERKEZİ

Elon Musk, bot veya "otomatik" hesaplarla mücadele etmenin tek yolunun, X için bir ödeme sistemi geliştirilmesi olduğunu savundu. Musk, "Sistemin kullanımı için küçük bir aylık ödeme almaya geçiyoruz" dedi.

X'in sahibi bu açıklamayı ABD'nin California eyaletinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmesi sırasında yaptı, İsrail'i de teknoloji sektöründeki öncü rolü nedeniyle övdü.

Uzmanlar, Musk'ın düşüncesizce bir açıklama mı yaptığının, yoksa net bir politikayı mı işaret ettiğinin belli olmadığını; tamamen ücretli abonelik halinde X'in kullanıcı sayısının ve reklam gelirlerinin hızla azalabileceğini söylüyor.

Tesla ve Space X şirketlerinin de sahibi olan Musk, Twitter'ı geçen yıl 44 milyar dolara satın almış ve bir süre önce platformun adını X olarak değiştirmişti.

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