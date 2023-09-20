Azerbaycan Karabağ’da başlattığı operasyonu durdurdu

HABER MERKEZİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bakanık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla yaptığı çağrı dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı.”

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan salı günü Dağlık Karabağ bölgesinde "terörle mücadele faaliyetleri" başlatarak amacının "anayasal düzeni yeniden tesis etmek" ve "Ermeni askeri oluşumlarını bölgeden çıkarmak olduğunu" bildirmişti.

Dağlık Karabağ bölgesindeki insan hakları ombudsmanı Azerbaycan ordusunun saldırılarında iki sivilin öldüğünü ve 23 sivilin yaralandığını açıkladı. Ombudsman Gegham Stepanyan, yaralanan sivillerden en az sekizinin çocuk olduğunu da söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'a yönelik askeri operasyon başlatan Azerbaycan'ı "etnik temizlik çabasıyla" suçladı. Fransa ve Avrupa Birliği de Azerbaycan'a saldırıları hemen durdurma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Azerbaycan'ın kabul edilemez askeri eylemleri Dağlık Karabağ'daki insani durumu kötüleştirme riski taşıyor” dedi.