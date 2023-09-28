Sağlık

Düğün yemeği 50 kişiyi zehirledi

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kürdistan Kerkük Havice

HABER MERKEZİ

Kerkük'e bağlı Havice ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemek nedeniyle onlarca kişi hastanelik oldu.

Havice ilçesinde katıldıkları düğünde, yemekten sonra rahatsızlanan 50 kişi hastaneye başvurdu.

Kerkük Sağlık Genel Müdürü Ziyad Halef, basına yaptığı açıklamada, düğün törenine katılan 50 vatandaşın yiyeceklerden zehirlendiğini belirterek, “Durum kontrol altında ve tüm hastalar gerekli tedavileri alıyor.” dedi.

Önceki gün, Ninova’ya bağlı Hamdaniye bölgesinde bir düğün salonunda yangın çıktı. Yangında yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirirken 200’den fazla kişi de yaralandı.

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