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Üniversite laboratuvarında alkollü içecek ele geçirildi

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İran İran alkol

HABER MERKEZİ

İran Tıp Bilimleri Üniversitesinin kiraya verilen laboratuvarında 900 litreye yakın alkollü içeceğin ele geçirildiği ileri sürüldü.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, söz konusu üniversitenin laboratuvar alanının bir kısmının kiraya verildiği belirtildi.

Son günlerde, laboratuvarda yapılan kontrolde kiracının bu alanı alkolü içecek üretip dışarıya satmak için kullandığının tespit edildiği kaydedildi.

Durumu öğrenen bazı öğretim üyesi ile öğrencilerin bu bilgiyi üniversite dışındaki yetkililerle paylaştığı, yapılan kontrollerde 900 litreye yakın alkollü içecek yakalandığı aktarıldı.

Resmi makamlardan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
 

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