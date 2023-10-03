Bakan Yerlikaya duyurdu: 928 şüpheli gözaltına alındı

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Türkiye’de silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 64 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu 928 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 64 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik “Kaçakçılar Operasyonları” düzenlendi.

Operasyon sonucu 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek ve 74 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 928 şüpheli de göz altına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında, operasyonlar sonucu bazı illerle ilgili şu bilgilere yer verdi:

“İstanbul’da 179 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 237 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 107 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 73 şüpheli gözaltına alındı. Edirne’de 50 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 1 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı. İzmir’de 45 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 65 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Mersin’de 30 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa’da 29 tabanca ele geçirildi. 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Diyarbakır’da 25 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara’da 21 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 466 operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Mersin, Van, Urfa, Mardin ve Aydın'da yürütülen "Kahramanlar" operasyonları kapsamında 12 şüphelinin yakalandığını bildirdi.