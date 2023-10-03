Fransa'dan Ermenistan'a 'askeri teçhizat' sevkiyatına onay

HABER MERKEZİ

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Paris yönetiminin, Erivan'a askeri teçhizat sağlamasına "onay verdiğini" belirtti.

Euronews'in haberine göre Erivan'da basına açıklamalarda bulunan Bakan Colonna, "Fransa, savunmasını sağlayabilmesi için Ermenistan'a askeri teçhizat verilmesini mümkün kılacak gelecekteki sözleşmelerin imzalanmasına onay vermiştir" dedi.

Fransız bakan, askeri teçhizatın içeriğine dair detay vermedi ancak Paris'in bu alanda "her iki tarafın da sorumluluk ruhuyla ve herhangi bir tırmandırma durumu olmadan" hareket edeceğini kaydetti.

Bakan Colonna, Azerbaycan'ın gerek petrol gelirleri sayesinde ve gerekse Türkiye'nin desteği ile sürekli olarak silahlandığını söyledi.

Colonna, açıklamasında ülkesinin, Ermenistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü için endişe duyduğunu belirterek Erivan ile "dayanışma" içinde olduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Colonna, resmi görüşmelerinin ardından Ermenistan Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan'la birlikte Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçen etnik Ermeni toplumu üyeleri ile de bir araya geldi.

Colonna, burada yaptığı açıklamada, ülkesinin Dağlık Karabağ'dan gelen mülteciler için 12,5 milyon euro insani yardım yapacağını dile getirdi.

Ermenistan ordusu ağırlıklı olarak Rus silahları kullanıyor. Rusya'nın ülkede bir askeri üssü ve Dağlık Karabağ'da da barış gücü birliği bulunuyor.