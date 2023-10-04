Türk bilim insanı İran'da ödül aldı

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İran’ın İsfahan kentinde bu yıl 5’incisi düzenlenen uluslararası “Mustafa (s.a.v) Ödülleri” yarışmasında Türk bilim insanı Prof. Dr. Murat Uysal, ödül kazandı.

Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı tarafından İsfahan kentindeki tarihi Çehel Sütun Sarayı’nda düzenlenen ödül törenine İran ve İslam ülkelerinden çok sayıda bilim insanı, misyon temsilcileri, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üst düzey yöneticileri ve politikacılar katıldı.

Bu yılki etkinlikte 500 bin dolarlık büyük ödülü Kanada'daki Queen's Üniversitesi öğretim üyesi Mısırlı Prof. Dr. Ahmed Hasan ile ABD’deki Harward Tıp Fakültesi öğretim üyesi İranlı Prof Dr. Umid Ferruhzad paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Abu Dabi New York Üniversitesinde öğretim üyesi olan Türk bilim insanı Prof. Dr. Murat Uysal da Optik Kablosuz İletişim Teknolojileri alanındaki çalışmaları ile ödüle layık görüldü.

Lübnan’daki Beyrut Amerikan Üniversitesi öğretim üyesi Lübnanlı Prof. Dr. Samia J. Khoury ile Malezya Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Kamboçya doğumlu Prof. Dr. Ahmed Fevzi İsmail de bilimsel çalışmaları nedeniyle ödüllendirildi.

2019 yılında düzenlenen ödül töreninde büyük ödülü Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, kanser hastalarının profiline göre özelleştirilen mRNA tabanlı kanser aşılarının geliştirilmesi yönündeki çalışmalarıyla almıştı.