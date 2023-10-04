CIA yetkilisi: Çin’in yapay zeka programlarını endişeyle izliyoruz

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’ndan (CIA) üst düzey bir yetkili, Çin yapay zeka programlarının ABD ulusal güvenliğine karşı oluşturabileceği potansiyel tehdit konusunda uyarıda bulunurken, CIA’in aynı zamanda teknolojiyi ABD’ye faydalı olacak şekilde yaymaya çalıştığını belirtti.

ABD merkezli Fox News ağına göre CIA Yapay Zeka Direktörü Lakshmi Raman, CIA, “Çin yapay zeka programlarını endişeyle izliyor. Pekin bu alanda her yönden büyüyor ve gelişiyor.” dedi.

Bu endişe diğer ABD federal kurumlarının endişelerini de yansıtıyor. İç Güvenlik Bakanlığı bir değerlendirmesinde “Erişilebilir yapay zeka araçlarının yaygınlaşması muhtemelen düşmanlarımızın taktiklerini geliştirecektir.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın değerlendirmesinde, ABD demokrasisine olan güveni baltalamaya çalışan devletlerin, daha inandırıcı dezenformasyon kampanyaları yaratmak için yapay zekayı kullandığı iddia edilmişti.

Raman, bu güçlü teknolojinin, kullanıcıların büyük miktarda veriyi görüntülemesine ve yapay zeka olmadan mümkün olamayacak eğilimleri tespit etmesine olanak sağlaması da dahil olmak üzere ABD için potansiyel olumlu yönlere de sahip olduğunu dile getirdi.

Ayrıca CIA’in araştırma ve yazışmalara yardımcı olacak dahili bir sohbet robotu geliştirdiğini de anlatırken “Yapay zekanın temel avantajı, yaygın olarak erişilebilmesi ve daha önce mümkün olmayan bir hız ve kolaylıkla çalışmasıdır.” dedi.

Haziran ayında ABD Başkanı Joe Biden, yapay zekanın ulusal güvenliğe ve ekonomiye yönelik risklerinin ele alınması gerektiği yönünde çağrıda bulunmuştu.

Bazı hükümetler, Microsoft destekli OpenAI sohbet robotu ChatGPT’nin piyasaya sürülmesinin ardından yatırımı ve popülaritesi artan yeni gelişen teknolojilerin risklerinin nasıl azaltılabileceğini araştırıyor.