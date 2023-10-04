Politika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak’ı ziyaret edecek

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Macron'un Kasım ayı sonunda Irak'ı ziyaret edecek
Macron'un Kasım ayı sonunda Irak'ı ziyaret edecek
Irak Irak Fransa macron

HABER MERKEZİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmannuel Macron'un Kasım ayı sonunda Irak'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmannuel Macron'un Kuzey Afrika ve Orta Doğu Danışmanı Patrick Dorell ile gerçekleştirdiği görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Irak’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Sudani ve Dorell’in görüşmesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Irak'a yapması beklenen ziyaretinin ele alındığı, iki ülke arasında özellikle yatırım, ekonomi, enerji ve çevre alanlarında imzalanan kapsamlı stratejik anlaşmaların görüşüldüğü bildirildi.

Fransa Irak Araştırma Merkezi başkanı Adil Baxawan, K24’e daha önce yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmannuel Macron'un Kasım ayı sonunda Irak’ı ziyaret edeceğini kaydetti.

Macron, 29 Ağustos 2021 tarihinde Kürdistan Bölgesi'ne bir ziyaret gerçekleştirmiş, Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmüştü.

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