Macron'dan Irak ziyaretine ilişkin açıklama

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak ziyareti kapsamında, bölgedeki sorunların giderilmesi için tüm taraflarla bir araya geleceğini söyledi.

Macron, 6 Ekim 2023’de gerçekleştirdiği basın açıklamasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. K24 muhabirinin “Fransa Cumhurbaşkanı Irak ve Kürdistan Bölgesi ziyaretinde krizlerin çözümü için Iraklı ve Kürt tarafları aynı masada bir araya getirmeyi planlıyor mu?” sorusuna Macron, “Irak’a ziyaretimde tüm taraflarla sorunları çözmeye çalışacağız.” yanıtını verdi.

“Irak’taki istikrarsızlık, çok sayıda mültecinin Avrupa’ya yüz çevirmesine neden oluyor.” diyen Macron, Irak’ın egemenliği için Bağdat Konferansı'na katılacağını, Irak ve bölgenin istikrarı için çalışacağını vurguladı.

Bağdat Konferansı'nda Irak’ın istikrarı için somut bir proje geliştirilmesini umut ettiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı, göç krizinin sona ermesi için çalışacaklarını ifade etti.

İkincisi geçen yılın sonlarında Ürdün'de gerçekleştirilen Bağdat Konferansı’nın üçüncüsünün 30 Kasım'da Irak, Fransa, komşu ülkeler, Mısır, Katar, BAE ve çok sayıda uluslararası kuruluşun katılımıyla Bağdat'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Fransa'nın girişimiyle bir yıl önce ortaya atılan, 27 Avrupa Birliği (AB) üyesi ile 18 Avrupa ülkesinin dahil olduğu Avrupa Siyasi Topluluğu (AST), 6 Ekim 2022'de Çekya ve 1 Haziran 2023'te Moldova'da toplandıktan sonra üçüncü toplantısını İspanya'nın Granada kentinde gerçekleştirdi.