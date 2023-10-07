Sağlık

Erbil Sağlık Genel Müdürü'nden "obezite" açıklaması

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kürdistan Erbil Sağlık Erbil Tıp Üniversitesi Tıp Bilimleri Konferansı

HABER MERKEZİ

Erbil Sağlık Genel Müdürü Dlovan Muhammed, modern bilimde obezitenin bir hastalık olarak kabul edildiğini söyledi.

Erbil Tıp Üniversitesi Tıp Bilimleri Konferansı’nın 2’incisi, Erbil Sağlık Genel Müdürü Muhammed ve Tıp Üniversitesinden yetkililerin katılımıyla düzenlendi.

Erbil Tıp Üniversitesinin, Kürdistan Bölgesi’nde sağlık sektöründe öncü rol üstlendiğini belirten Muhammed, “Sağlık sektöründen bahsettiğimizde birçok kişi bunu sadece sağlık tedavisi olarak görebilir. Aslında sağlık sektörü sadece sağlık tedavisi değil aynı zamanda hastalıkların önlenmesidir.” ifadelerini kullandı.

Sağlık sektörünün en önemli görevlerinden birinin de vatandaşları hastalıklara karşı uyarmak olduğunu bildiren Muhammed, “Modern bilimde obezite bir hastalık olarak kabul ediliyor. Spor ve egzersiz kronik hastalıkları azaltan faktörlerdi.” dedi.

Muhammed, bu tür konferansların düzenlenmesinin hastalıklarla ilgili daha fazla araştırma yapılmasına ve tehlikelere ilişkin farkındalığın artmasına yol açacağını aktardı.

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