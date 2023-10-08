Nargis Muhammedi'nin eşi güvenlik baskısı nedeniyle 11 yıldır Fransa'da yaşıyor

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2023 Nobel Barış Ödülü’nü alan Nergis Muhammedi’nin eşi ve çocukları, İran emniyet güçlerinin baskısı dolayısıyla 11 yıldan fazladır Fransa’da yaşam sürdürüyor. Muhammedi’nin çocukları, annelerinin faaliyetlerinden gurur duyduklarını söylüyor.

İran'da üniversitede eğitimci ve eski siyasi mahkum olan Gazeteci Taki Rahmani, 11 yıldan fazladır emniyet güçlerinin baskısı nedeniyle İran’ı terk etmek zorunda kalmış. Muhammedi ve eşi Rahmani, bundan 23 yıl önce hayatlarını birleştirerek, bir kız bir oğlan olan ikiz çocuklarını dünyaya getirdi. Ancak siyasi faaliyetler nedeniyle hayatlarının neredeyse yarısını ayrı geçirdiler.

Rahmani, Nergis Muhammedi’nin 2023 Nobel Barış Ödülü’nü kazanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu ödül Nergis’in görevlerini daha da zorlaştıracak. Dikkatleri İran’a çekiyor.” dedi.

Nergis Muhammedi’nin kadın hakları yönünde yaptığı faaliyetler dolayısıyla hapiste olduğuna işaret eden Rahmani, “Aslında ödül Kadınların Yaşam Özgürlüğü Hareketi'ne verildi. Ödül Kadının Yaşam Özgürlüğü olarak açıklandı.” ifadelerini kullandı.

Nergis Muhammedi ve Taki Rahmani’nin oğlu Ali Muhammedi (16), annesinin 2015 yılında tutuklanmasının ardından kardeşiyle beraber Fransa’da bulunan babalarının yanına gitti.

Ödülün sadece annesine değil Kadınların Yaşam Özgürlüğü Hareketi'ne de verildiğini söyleyen Ali Muhammedi, “Annemle çok gurur duyuyorum çünkü o bu ödülü hak ediyor; Bu ödül annemin hayatının yarısını adadığı iş için.” dedi.

Nergis Muhammedi’nin kızı ise uzun süredir anneleri ile iletişim kurmadıklarını vurgulayarak, “Annem bize mektup gönderemez. Kendisine vermeyeceklerini düşündüğümüz için mektup göndermeye çalışmadık. Bilmiyorum, ona hiç mektup göndermeyi denemedim. Bir buçuk, iki yıldır kendisiyle doğrudan konuşamadık.” diye konuştu.

- İranlı aktivist Nergis Muhammedi kimdir?

İran'da aktivist kimliğiyle ön plana çıkan İnsan Hakları Savunucuları Merkezi Başkan Yardımcısı Nergis Muhammedi, Nobel Barış Ödülü sahibi Şirin Ebadi ile kadın haklarıyla ilgili gerçekleştirdiği çalışmalarıyla tanınıyor.

Muhammedi, "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak ve rejime karşı propaganda" gibi suçlamalarla ilk olarak Eylül 2011'de 6 yıl hapse mahkum edilmişti.

"Rejime karşı propaganda" ve "yetkililere karşı iftira" ile suçlanan Muhammedi, İran'da toplamda 31 yıl hapis ve 154 kırbaç cezasına çarptırılmıştı. Muhammedi, cezaevinde de ciddi sağlık sorunları geçirmişti.

Halen cezaevinde bulunan Muhammedi, özellikle son aylarda İran'daki cezaevleri ve gözaltı merkezlerinin durumu ile mahkum ve tutuklulara yönelik şiddete ilişkin cezaevinden çok sayıda mektup göndermiş ve bu mektuplar, BBC gibi uluslararası medya kuruluşlarında yayımlanmıştı.